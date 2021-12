Балтимор, США, , 23:01 — REGNUM Американский дрим-поп дуэт Beach House выпустил вторую главу своего грядущего альбома «Once Twice Melody», в которую вошли четыре новые песни. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit. Вторая глава «Once Twice Melody» содержит четыре трека — «Runaway», «ESP», «New Romance» и «Over and Over» ‑ и следует за первой главой, выпущенной минувшей осенью, в которую вошли «Once Twice Melody», «Superstar», «Pink Funeral» и «Through Me».

Музыка (сс) StockSnap

Новый альбом Beach House последует за альбомом 2018 года под названием «7» и был записан в студии Pachyderm в Кэннон-Фоллз, Лос-Анджелес. Пластинка является первым альбомом Beach House полностью собственного производства. Также дуэт впервые использует живой струнный ансамбль, в котором представлены аранжировки Дэвида Кэмпбелла. Третья глава альбома «Once Twice Melody» Beach House должна выйти 19 января 2022 года.