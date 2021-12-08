Сочи, Краснодарский край, , 22:50 — REGNUM То, чем в Вашингтоне объяснили санкции в отношении МФТИ, является чушью, на самом деле санкции введены, чтобы мешать России развиваться, заявил 8 декабря президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.

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Отметив, что США обычно вводят антироссийские санкции «под предлогом обеспечения безопасности» своей страны, Путин сказал, обращаясь к сотрудникам МФТИ:

«Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь».

Он добавил, что Россия нравилась другим странам, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку». Хотя за это и стоит поблагодарить, но оказалось, что, когда Россия стала выбираться из трудностей и развиваться, «она превратилась в конкурента для Запада, и против неё начали проводить политику сдерживания».

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