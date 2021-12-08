Париж, , 22:46 — REGNUM Во Франции за прошедшие сутки зафиксировано рекордное с начала 2021 года число новых заражений коронавирусом, сообщает 8 декабря BFMTV со ссылкой на Минздрав Франции.

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По данным ведомства, выявлено свыше 61,3 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19.

Уточняется, что это самый высокий показатель ежесуточно выявленных случаев заражения со 2 ноября 2020 года.

Отмечено, что из этого числа госпитализация потребовалась 2,6 тыс. человек.

Днём ранее во Франции выявили около 59 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Новый всплеск эпидемии отмечается на фоне продолжающейся интенсивной вакцинации населения страны.

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