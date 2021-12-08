Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 22:43 — ИА Регнум. 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоялся матч заключительного шестого тура Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Зенит» — «Челси». Основное время противостояния завершилось со счетом 3:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч в дебюте встречи забил 25-летний форвард лондонского клуба и сборной Германии по футболу Тимо Вернер после передачи Андреаса Кристенсена — 0:1. Через 38 минут бразильский нападающий «Зенита» Клаудиньо вернул хозяев в игру — 1:1. В следующей же атаке «сине-бело-голубым» удалось выйти вперед — 2:1. Забитым мячом отметился Сердар Амзун, голевую передачу записали на Малкома. На экваторе второй половины Ромелу Лукаку вновь восстановил равновесие в счете — 2:2. На 85-й минуте Тимо Вернер оформил дубль, замкнув передачу вышедшего на замену Кристиана Пулишича — 2:3. Через девять минуты Магомед Оздоев забил последний мяч в этой игре и помог «сине-бело-голубым» набрать очко — 3:3.

Статистика матча («Зенит"/ «Челси»)

Удары 17/13

Удары в створ 7/8

Владение 49%/51%

Угловые 10/8

Нарушения 5/7

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 65'), Караваев, Барриос, Вендел (Мостовой, 51'), Кузяев (Ерохин, 79'), Клаудиньо, Малком (Оздоев, 79'), Азмун (Дзюба, 79').

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Аспиликуэта, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75'), Баркли (Зиеш, 65'), Хадсон-Одои (Пулишич, 65'), Маунт, Лукаку (Хаверц, 75'), Вернер.

«Челси» с тринадцатью очками опустился на вторую позицию в турнирной таблице группы H, пропустив вперед туринский «Ювентус». «Зенит», набрав пять очков, расположился строчкой ниже.