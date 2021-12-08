Брюссель, , 22:42 — REGNUM Бельгийский музыкант Stromae анонсировал свой третий студийный альбом «Multitude», продолжение пластинки 2013 года «Racine Carrée». Согласно информации портала Pitchfork, новый альбом выйдет 4 марта на лейбле Interscope.

Музыка (сс) StockSnap

Согласно пресс-релизу, новый полноформатный альбом включит в себя 12 треков, все были написаны и спродюсированы лично Stromae.

Еще в октябре Stromae вернулся с синглом «Santé», ставшей первой новой песней с момента выхода «Défiler» в 2018 году. Сегодня вечером бельгиец исполнит «Sante» в Вечернем шоу с Джимми Фэллоном.