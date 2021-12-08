8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили планы президента Украины переговорить с американским лидером по телефону после того, как тот пообщается с главой Российской Федерацией.

Светлана Рыбина, , 23:32 — REGNUM Сообщение пресс-службы офиса президента Украины о том, что глава страны Владимир Зеленский проведёт телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом после того, как тот закончит переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 декабря в социальной сети Facebook.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина разносит Донбасс — все новости»

«Винтажный газогенератор утвердит Зеленскому репертуар и план гастролей на предстоящий год!» — издевается Василий В.

Многие пользователи пришли к выводу, что американская внешняя политика выглядит просто нелепо, потому что марионетки США просто неспособны действовать самостоятельно и ждут указаний своих заокеанских хозяев.

«Детский сад! Бебиситтер с подопечным, который не в состоянии сам на горшок сходить. Современная западная политика как она есть», — указывает Ольга З.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский будет очень рад услышать в телефонной трубке голос своего непосредственного хозяина, который порешал вопросы с Российской Федерацией без участия Киева.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Представляю, как Зеленский сидит в своей каморке, подскакивает, бегает по комнате, суетится, ждёт, когда закончат дяди разговаривать и всё чешет свой нос. Он у него постоянно чешется», — пишет Леонид Л.

Часть людей полагает, что Байден не печётся об Украине, он думает только об интересах Соединённых Штатов, а значит, Зеленский услышит только ту интерпретацию разговора с Путиным, какая полагается исключительно ему.

«Позвонит Зеленскому и доложит суть разговора с Путиным? Да ладно, расскажет, что пожелает нужным, а лучше и вовсе придумает какую-нибудь небылицу, чтобы продемонстрировать украинскому президенту отмазку, почему его страну Америка кидает», — предполагает Алина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Байден может сообщить Зеленскому только то, что Америка больше не собирается подтирать сопли Киева в конфликте в Донбассе.

«И что он надеется услышать от старика Байдена? «Зеля, всё плохо, но мы в тебя верим. Ты там держись, Америка мысленно с тобой! И это… на всякий случай напиши завещание», — шутит Алекс Р.

«Если бы всё было ровно у Байдена в вопросе переговоров с Путиным, то он бы Зеленскому не звонил. Значит, что-то в американской внешней политике идёт не так», — подозревает Anatoly V.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что на данных переговорах Путин сумел убедить Байдена в том, что война в Донбассе — это плохой путь. Поэтому, подозревают граждане, США будут всячески подталкивать Киев в сторону мира.

«Байден после переговоров с Путины, по сути, подтвердил, что Америка во всём уступает России. О чём он будет информировать Зеленского? О том, как ему следует купить билет в один конец, потому что политическая карьера украинского клоуна подошла к концу?» — предполагает Сергей Л.

«Байден утихомирит Зеленского, чтобы тот не вздумал нападать в январе. Может быть, Украина тогда будет спокойно встречать Новый год и православное Рождество, не обстреливая при этом мирных жителей Донбасса», — надеется Mansur S.

Украина превыше всего Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 7 декабря пресс-служба офиса президента Украины сообщила о том, что глава страны Владимир Зеленский проведёт телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом после того, как тот закончит переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.