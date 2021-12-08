Москва, 8 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В условиях нарастающей международной турбулентности и борьбы за ресурсы мировые центры силы будут требовать и от Казахстана, и от Узбекистана определиться в том, чью сторону примут эти страны, и тем самым неминуемо усиливать конкуренцию в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Akorda.kz На казахско-узбекской встрече

«По мере того, как мировые центры будут растягивать государства в свои лагеря, требовать от них большей определённости в их международной политике, в их экономической политике, тем сложнее будет находить полюса соприкосновения, которые будут связывать эти государства. Вопрос, в первую очередь, касается ресурсов. Все государства региона сейчас испытывают дефицит ресурсов любого рода, начиная от банальных финансовых, заканчивая технологическими, интеллектуальными, информационными. А дефицит ресурсов порождает конкуренцию больше, чем политические амбиции. Ресурсы явно сокращаются, из года в год. Борьба за внимание мировых центров, регулирующих инвестиционные, технологические потоки, будет продолжаться. Запад будет требовать от региона, в первую очередь от Узбекистана, которого он обхаживает много лет, большей ориентации на западные технологические модели. Китай уже сейчас внедряет свои технологические модели точечно, но, тем не менее, достаточно серьёзно», — заявил эксперт.

Напомним, что 6 декабря в Нур-Султане была подписана Декларация о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном.