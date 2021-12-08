Турин, Италия, , 22:39 — REGNUM 8 декабря в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче шестого тура группы H Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над шведским «Мальме» со сетом 1:0. Единственный мяч на восемнадцатой минуте встречи забил 21-летний нападающий сборной Италии Мойзе Кин.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Мойзе Кин принял участие в пятнадцати матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Специи», «Ромы» и «Мальме».

Желтые карточки получили Антонио-Мирко Колак (49'), Бонке Инносент (69') и Серхио Пинья (81'). На матче работала боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто.

Статистика матча («Ювентус"/ «Мальме»)

Удары 16/6

Удары в створ 7/3

Владение 60%/40%

Угловые 4/2

Нарушения 6/11

Составы команд:

«Ювентус»: Перин, Сандро, Бонуччи, Ругани, де Уинтер (Де Шильо, 71'), Артур, Рабьо, Бентанкур (Миретти, 90'), Бернандески (Куадрадо, 81'), Дибала (Мората, 46'), Кин (Де Граса, 90').

«Мальме»: Диавара, Мойсандер, Ахмедходжич, Ульссон, Нильсен, Бергет, Ракип (Пенья, 30'), Кристиансен, Бирманчевич, Инносент (Налич, 89'), Колак (Абубакари, 78').

«Ювентус» одержал победу, набрал пятнадцать очков и поднялся на первую позицию в турнирной таблице группы H. «Мальме» с одним очком занял последнее четвертое место, став худшей командой групповой стадии после «Бешикташа», набравшего 0 очков.