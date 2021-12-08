Белград, 8 декабря, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич предложил правительству не принимать новый закон об экспроприации, а открыть широкое общественное обсуждение, которое привело бы к консенсусу по этому вопросу. Об этом Вучич заявил 8 декабря в Белграде во время обращения к сербской общественности.

Predsednik.rs Александр Вучич

Президент Сербии отметил, что на основании статьи 113 конституции Сербии и статьи 19 закона о президенте республики он принял и подписал решение о возвращении принятого закона об экспроприации в парламент на доработку.

«Во-первых, я возвращаю в парламент закон об экспроприации. Во-вторых, мое решение нужно передать в парламент незамедлительно», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии подчеркнул, что его не устроили слишком короткие сроки, которые в действующем проекте закона выдавались на то, чтобы владелец недвижимости или земельного участка обжаловал решение государственного органа, занимающегося вопросами экспроприации. Также ему не понравилось то, что не было общественной дискуссии о тексте нового закона.

Напомним, что ранее тысячи граждан в нескольких городах Сербии собрались на акции протеста против нового закона об экспроприации, который дает возможность государству отнимать любую собственность у ее владельца, если эту собственность провозгласят объектом национального интереса. Граждане Сербии считают, что закон связан с проектом строительства литиевого рудника на западе страны, для чего нужно расселить весь регион.