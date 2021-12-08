Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Во время разработки игры Halo Infinite Microsoft обратилась за консультацией к сценаристу оригинальной игры Halo: Combat Evolved Джозефу Стейтену. Об этом 8 декабря сообщает агентство Bloomberg.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Стейтен, переставший работать над франшизой в 2009 году, вернулся к ней в июле 2020-го, после того, как Xbox и студия 343 Industries показали печально известный трейлер с демонстрацией игрового процесса Halo Infinite. Журналисты сообщили, что сценарист напомнил команде проекта об ошибках, которые имели место во время создания различных игр серии.

Они также отметили, что это именно Стейтен убедил руководство Microsoft отложить релиз Halo Infinite. Он указал менеджерам компании на то, что поспешный выпуск игры может негативно повлиять на продажи новой консоли Xbox Series X.

Напомним, релиз одиночной кампании Halo Infinite состоялся 8 декабря 2021 года. Ранее портал Screen Rant опубликовал список из 10 лучших видов оружия в игре.

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