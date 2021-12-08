Берлин, 8 декабря, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Из-за дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине несколько стран хотят выразить протест против нарушений прав человека в Китае. Вслед за США о своем шаге заявили также Австралия и Великобритания, а также Германия. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 8 декабря.

За бойкот, в том числе, выступает кандидат на пост председателя немецкой партии ХДСФридрих Мерц. «Европейский союз тоже должен принять это решение. Это позволит спортсменам принять участие в Олимпийских играх, но режим в Пекине будет в значительной степени политически изолированным», — заявил он новостному порталу «t-online».

По словам политика, дипломатический бойкот игр является правильным из-за продолжающихся нарушений прав человека в Китае.

Никола Бир (СвДП), вице-президент Европейского парламента, также высказался за полный бойкот со стороны стран ЕС.

Однако на пресс-конференции новый канцлерОлаф Шольц (СДПГ) оставил открытым вопрос о том, как Германия будет вести себя в этом вопросе. Шольц только сказал, что нужно внимательно на международном уровне принять соответсвующие решения.

США, Австралия и Великобритания оправдывают свой дипломатический бойкот нарушениями прав человека в отношении уйгуров-мусульман и других меньшинств в провинции Синьцзян на западе Китая. Руководство Пекина ответило резкой критикой заявления.