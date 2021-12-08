Париж, 8 декабря, 2021, 22:21 — ИА Регнум. На территории Франции сохраняется повышенный уровень террористической угрозы, заявил 8 декабря глава МВД страны Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Террористическая угроза остается на повышенном уровне во Франции, мы не теряем бдительности», — написал Дарманен.

Такое заявление он сделал на фоне сообщения о задержании спецслужбами двоих злоумышленников, готовивших теракты в период рождественских праздников.

Дарманен поблагодарил спецслужбы, «которые смогли задержать двух человек».

Напомним, в столичном регионе Франции были задержаны два человека, которые намеревались при помощи холодного оружия убивать прохожих в «торговых центрах, университетах и на людных улицах».

По месту жительства одного из задержанных были найдены пропагандистские материалы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).