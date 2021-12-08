Женева, Швейцария, 8 декабря, 2021, 22:20 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 694 484 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7340 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 8 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 266 504 411 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 268 849 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 394 970 выявленных инфицированных и 5610 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.