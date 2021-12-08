Лос-Анджелес, США, , 22:19 — REGNUM Киностудия Lucasfilm и потоковый сервис Disney Plus выложилb в сеть новый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта». Ролик был опубликован 8 декабря на YouTube-канале Star Wars.

Боба Фетт Скриншот с YouTube

Новое видео называется «Возвращение», в нём показано триумфальное возвращение Бобы Фетта на планету Татуин. Поклонники вселенной «Звездных войн» обратили внимание на сцену в конце минутного трейлера, в которой Боба Фетт и Фенек Шанд смотрят в яму, расположенную во дворце Джаббы Хатта (криминальный авторитет Татуина).

Фанаты предположили, что в этой яме должен жить Ранкор (во вселенной франшизы — огромные теплокровные рептилии с планеты Датомир), на съедение которому Хатт отдавал неугодных людей или должников.

Напомним, премьера «Книги Бобы Фетта» состоится 29 декабря 2021 года. Главные роли в сериале исполнят Темуэра Моррисон (Фетт) и Минг-На Вен (Шанд).

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