Берлин, 8 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Новый посол Косово в Берлине Фарук Айети 8 декабря вручил верительные грамоты президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В тот же день дипломат рассказал DW о приоритетах своей работы.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Посол

Айети заявил, что в Германии проживает крупная албанская диаспора (свыше 400 тысяч человек), что делает очень ответственной его работу на новом посту. Своей задачей дипломат назвал реализацию потенциала экономического сотрудничества с диаспорой.

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Новый посол с оптимизмом высказался о новом правительстве Германии, которое уделяет значительное внимание отношениям между Косово и Сербией и более явно, чем команда Ангелы Меркель, высказывается за либерализацию виз между Косово и ЕС. Айети обозначил намерение работать над «изменением ошибочного нарратива, сложившегося на Западе, согласно которому решение на Балканах не может быть найдено без Сербии».

Отмечается, что перед возвращением в дипломатию Айети работал ученым.