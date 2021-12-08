Бергамо, Италия, 8 декабря, 2021, 22:12 — ИА Регнум. 8 декабря в Бергамо (Италия) на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» сыграет с испанским «Вильярреалом». Матч заключительного шестого тура группы F Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 начнется в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Аталанта» (расстановка 3−4-1−2): Жуан Муссо — Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толои, Мерих Демирал — Йоаким Мэле, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур — Маттео Пессина — Йосип Иличич, Дуван Сапата.

26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук начнет матч со скамьи запасных. В текущем сезоне на счету российского спортсмена 2 две голевые передачи в девяти матчах.

«Вильярреал» (расстановка 4−4-2): Херонимо Рульи — Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Пау Торрес, Первис Эступиньян — Мойсес Гомес, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Альберто Морено — Жерар Морено, Арно Греневельд.