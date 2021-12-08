8 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили телефонные переговоры главы Госдепа США и президента Украины по поводу Донбасса и Крыма.

Светлана Рыбина, , 22:31 — REGNUM Сообщение Госдепа США, согласно которому американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним урегулирование в Донбассе и «восстановление суверенитета» Киева над Крымом, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 декабря в социальной сети Facebook.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Лучше бы они обсудили возвращение Зеленского в кинематограф», — считает Юлия О.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский готов обсуждать Крым с кем угодно, но только не с жителями полуострова, потому что сам всё прекрасно понимает и не собирается лезть на рожон.

«С Блинкеном Зеленскому говорить хорошо и приятно, это ни к чему не обязывает. А вот поговорить с крымчанами насчёт того, хотят ли они сами вновь иметь дело с Украиной? Попробуй, Зеленский, многое узнаешь», — призывает Александр Б.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что Крым — вожделенная земля для Украины и США, потому что её можно выгодно использовать для своих узких интересов, но судьба населения полуострова, на самом деле, никого не волнует.

«Один мечтает базы военные там разместить и разогнать крымчан, второй мечтает, в меру своей древнейшей профессии, продаться, и плевать они оба хотели на народ, который проживает на полуострове», — указывает Тамара И.

Часть людей полагает, что Зеленский лишь отвлекает внимание своего населения от насущных проблем, поэтому он постоянно обсуждает Крым и всё, что с ним связано.

«Клоун старается отвлечь внимание от Донбасса. Крым — это постоянная тема, которой он будет трясти перед людьми, а о том, что гибнут люди в Донбассе, он старается уже не вспоминать. Какая проблема прекратить гражданскую войну? Отвести армию, дать особый статус и пускай живут мирно», — предлагает Леонид С.

Взадимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что Украине должно быть уже давно всё понятно по поводу Крыма и Донбасса, поэтому постоянно обсуждать эти вопросы с Америкой не имеет никакого смысла.

«Они никак не поймут, что Путин твёрд в своих решениях по поводу Крыма и их не меняет. Нормандский формат, Минские соглашения и ничего больше! А эти всё вертятся, как ужи в проруби, а поделать ничего не могут. Заставят их выполнять обязательства, рано или поздно», — уверена Нина К.

Нашлись и те, кто убеждены, что Америка в любом случае обведёт Украину вокруг пальца, поэтому Зеленскому не стоит надеяться на светлое будущее своей страны.

«Дурачки. Кормятся обещаниями заморского богатого дяди за цацки, ссорятся с соседом, а из-под носа в это время утекают ресурсы. Когда опомнятся, окажется, что в долгах по полные штаны на пару веков вперёд, но будет уже поздно. У американских политиков богатый опыт в том, как обманывать туземцев», — отмечает Fatima D.

Напомним, 7 декабря пресс-служба Госдепа США опубликовала информацию, согласно которой американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним урегулирование в Донбассе и «восстановление суверенитета» Киева над Крымом.