Рим, 8 декабря, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Руководители итальянского объединения профсоюзов Cgil в среду, 8 декабря, подтвердили намерение провести общенациональную забастовку.

Италия

В своих комментариях они отметили, что видят со стороны правительства «социальную несправедливость» в виде, например, снижения налогов только для граждан с годовым доходом более 75 тысяч евро при отсутствии должного внимания к трудящемуся большинству.

Как сообщалось ранее, другие крупные профсоюзные объединения не намерены поддерживать забастовку, намеченную на 16 декабря. Они полагают, что забастовка — крайняя мера, а дата ее проведения выбрана неудачно.