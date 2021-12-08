Приштина, , 22:25 — REGNUM Глава миссии Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 8 декабря заявил, что Косово добилось прогресса в огромном числе сфер: в борьбе с терроризмом, в создании рыночной экономики и в структурных реформах, а также в цифровизации экономики, улучшении дорожной инфраструктуры, в таможенной, промышленной и экологической политике.

Томаш Шуньог

При этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель Евросоюза заявил, что ни одно из международных соглашений, достигнутых Косово, не запрещает ему использования специальных подразделений полиции на какой-либо части своей территории.

Заявления Шуньога стали ответом на негативную реакцию Белграда на использование спецназа полиции Косово «Росу», бойцов которого в сербских СМИ именуют не иначе как боевиками. Ранее в Сербии заявили о намерении Приштины «захватить» север края. В Евросоюзе подчеркнули, что считают север Косово его частью и не считают проведение там каких-либо операций «захватом».

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