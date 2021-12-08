ЕС: Брюссельские отношения не запрещают ввод спецназа Косово на север края
Приштина, Сербия, 8 декабря, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Глава миссии Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 8 декабря заявил, что Косово добилось прогресса в огромном числе сфер: в борьбе с терроризмом, в создании рыночной экономики и в структурных реформах, а также в цифровизации экономики, улучшении дорожной инфраструктуры, в таможенной, промышленной и экологической политике.
При этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель Евросоюза заявил, что ни одно из международных соглашений, достигнутых Косово, не запрещает ему использования специальных подразделений полиции на какой-либо части своей территории.
Заявления Шуньога стали ответом на негативную реакцию Белграда на использование спецназа полиции Косово «Росу», бойцов которого в сербских СМИ именуют не иначе как боевиками. Ранее в Сербии заявили о намерении Приштины «захватить» север края. В Евросоюзе подчеркнули, что считают север Косово его частью и не считают проведение там каких-либо операций «захватом».