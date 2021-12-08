Рим, 8 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Высший судебный совет Италии в ближайшее время рассмотрит проект реформы судопроизводства в стране, заявила в среду, 8 декабря, министр юстиции Марта Картабиа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Италии

Ранее сообщалось, что вследствие реформы продолжительность судебных процессов в Италии снизится на 40%.

По данным статистиков ЕС, Италия в большим отрывом лидирует в Евросоюзе по продолжительности судебных процессов.