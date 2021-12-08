Бишкек, 8 декабря, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Казахстан экспортирует одну тысячу автобусов казахстанского производства в столицу Киргизии. Соответствующий меморандум подписали представители правительств двух стран, мэрии Бишкека и казахской компании «Аллюр» 8 декабря.

Jasmine Halki Бишкек

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Киргизия получит в 2022 году на условиях лизинга электрические, газовые и дизельные автобусы марки «Yutong» и 100 единиц специальной техники.

«При этом автобусы будут оснащены электронной системой диспетчеризации движения пассажирского транспорта и автоматической системой оплаты проезда ONAY PAY», — уточнили в пресс-службе правительства.

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