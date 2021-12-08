8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:57 — REGNUM Президент США Джо Байден удовлетворил просьбу уроженки СССР Сауле Омаровой о снятии ее кандидатуры с выдвижения на должность контролера валюты в министерстве финансов. Ее кандидатура вызывала сомнение у некоторых политиков в связи с тем фактом, что она эмигрировала в Штаты из Казахстана, а также написала научную работу «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале», будучи студенткой МГУ. Более того, критики прозвали Омарову коммунисткой из-за ее высказываний о сфере финансовых услуг.

Обложка пропагандистского комикса. Америка при коммунизме. 1947

Сауле Омарова Senate Banking Committee

В заявлении Байден указал, что экономист могла бы сделать ценный вклад в жизнь американского народа, «но, к сожалению, с самого начала выдвижения Сауле подвергалась оскорбительным замечаниям в свой адрес, которые перешли все грани».

В данный момент не ясно, кого Байден предложит вместо Омаровой.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

При этом большинство пользователей разочаровались отставкой Омаровой. Некоторые американцы обвинили Республиканскую партию в предвзятом отношении, заявив, что политики видят коммунистов в администрации Байдена и своими подозрениями возрождают маккартизм.

«Почему такое поведение банковских лоббистов и республиканцев является приемлемым? Почему у партии республиканцев так много власти? Сауле Омарова обладает высокой квалификацией и была бы очень ценна для американского народа», — пишет @Cindy63306167.

«Я не знаю многого об этой истории, но граждане, родившиеся в США, должны справедливо относиться к людям, родившимся в другой стране. Когда иностранцы будут растить здесь своих детей, они тоже захотят внести вклад в наше развитие», — отмечает @VinSihavong.

«Причина не в том, что она родилась в Советском Союзе, а в ее взглядах…» — считает@aperezposada.

«Кто-то должен напомнить республиканцам, что вы не можете выбирать, кто ваши родители или в какой стране вы родились», — указывает @FieldMedic4077.

«Маккартизм жив и процветает в США», — комментирует @EDOR51.

«Похоже, маккартизм действительно не умер», — соглашается @jvplascencial.

«Они не хотели, чтобы на стороне регулятора были сильные люди, давайте говорить прямо», — отмечает @HRPac.

«Внезапно возникла проблема с людьми, родившимися в Советском Союзе/России. Не так давно политики регулярно ездили в Россию и принимали деньги от российских граждан», — вспоминает @Caeso_K.

Советская карикатура. НАТО и СССР

«Мне ужасно жаль ее. Надеюсь, администрация Байдена сможет найти что-нибудь для нее», — пишет @ScottJacobs13.

«Они считают ее коммунисткой, потому что она открыто выступала за национализированный банковский сектор, а не потому, что она родилась в СССР», — объясняет @Armkraftiga.

«Теперь они должны выбрать белого человека, родившегося в Америке. А он окажется большим социалистом, чем она. Посмотрим, как на это отреагируют республиканцы», — размышляет @nine9ates.

«Ну, я думаю, им нужно найти белого мальчика с еще более радикальными взглядами. Я свободен. У меня простая политика. Обложить налогом богатых», — предлагает @thetimchannel.

«Как актуально ее начали обзывать. Ведь коммунизм передается на генетическом уровне», — негодует @WPX78A.

«Скоро республиканцы обвинят в коммунизме закат, потому что он красный», — иронизирует @jhibbs27.

Напомним, что Йельский и Гарвардский университеты в США оказались в центре коррупционного скандала из-за незадекларированных подарков на 375 миллионов долларов. Примечательно, что в списке незадекларированных дарителей оказались Китай, Иран и Россия. Эти страны, по мнению американских властей, могли таким образом финансировать университеты, чтобы получать от них нужную информацию.

«Ситуация с США сейчас всё больше и больше напоминает ситуацию времён маккартизма, когда людей подвергали обструкции, увольняя с работы, и сажали за решётку лишь по одному подозрению связи с красными. Сейчас такой список врагов Америки расширился. Американская администрация жёстко давит на ведущие американские вузы, которые являются, кстати, центрами подготовки американской элиты… Загоняют в прокрустово ложе своих политических приоритетов», — объяснил декан кафедры социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.