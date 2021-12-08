Бишкек, 8 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали заместителя начальника управления капитального строительства мэрии Бишкека по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Pixabay.com Вымогательство

По версии следствия, чиновник вымогал и получил $45 тысяч (3 336 тысяч рублей) в период исполнения обязанностей заместителя министра транспорта и коммуникаций.

Подробности произошедшего в ведомстве пока не раскрывают.

В настоящее время задержанный высокопоставленный сотрудник столичного муниципалитета находится в изоляторе временного содержания комитета национальной безопасности.