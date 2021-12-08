Сочи, Краснодарский край, , 21:51 — REGNUM Специальная программа, которая будет поддерживать у российских учёных интерес к научной работе, будет разработана в России, заявил 8 декабря президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Программа рассчитана на ближайшее десятилетие.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Программа направлена на поддержание «интереса к научной деятельности». Необходимо, чтобы он всё время повышался, добавил президент.

Он также сказал, что на заседании Госсовета намерен обсудить предоставление жилья молодым научным сотрудникам. «Базовые условия: лаборатория, оборудование и жилье. Очевидные вещи», — сказал Путин.

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