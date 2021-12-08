8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:57 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что представители американских властей не будут присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае, но данный дипломатический бойкот не затронет участия в соревнованиях американских атлетов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 8 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

"Мало того, что их не звали, так они ещё и решили не ехать», — издевается Master G.

Многие пользователи пришли к выводу, что дипломатический бойкот США выглядит просто жалко и не окажет никакого воздействия, как на китайское правительство, так и на те проблемы, которые и послужили причиной недовольства властной верхушки Америки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То есть как бы бойкот, но только на бумажке, да? Никто так ещё не подлизывал Китаю, как Байден. Трамп там, наверное, локти грызёт, потому что всю его работу по борьбе с китайским влиянием слили в унитаз. Байден сделает Америку снова «Made in China», — считает Андрей Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что от такого решения всем на Олимпиаде будет только проще и легче, потому что американские делегации обязательно бы устроили какое-нибудь политическое представление, направленное против Китая.

«Китайцы переживут эту радостную для всего нормального мира новость! Как в 1980 году Москва проигнорировала кривляющихся американцев. Провели Олимпиаду, и все были крайне довольны её итогами, в отличие от спортсменов из США, которых правительство заставило сидеть дома и не дало заработать медали», — напоминает Алексей Д.

«До свиданья, наш ласковый мишка»

Москва, Олимпиада 1980 For-UA.info

«Китайцы будут только рады тому, что эти ушлёпки не приедут и не будут мутить воду во время спортивных соревнований», — поделился своим мнением Евгений Ф.

Часть людей полагает, что американцы понимают лишь язык силы, именно поэтому они ничего не могут сделать против Китая, но того же нельзя сказать о России, которая терпит удар за ударом со стороны западного мира.

«Бойкот только дипломатический, полный объявить побоялись. Только с Россией делают, что хотят. Против неё позволяют себе самые гадкие гнусности, но Китай такого не позволит к себе отношения. И это в США знают», — указывает Вера Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что США очень волнуют внутренние дела Китая, его проблемы с уйгурами, но это почему-то никак не влияет на добрые и взаимовыгодные отношения американского президента с руководством китайской Компартии.

«Обвиняют Китай в каком-то там геноциде, но Байден совсем недавно с Си Цзиньпином общался, выступал за единый Китай и вообще практически дружбу с Коммунистической партией заводил. Лицемерят только так. Совершенно американцы забыли, что весь мир наблюдает за их позором и делает выводы», — пишет Валерий О.

Нашлись и те, кто уличили США в лицемерии и двойных стандартах, коими пропитана вся верхушка этой страны.

«А за геноцид индейцев американцы не хотят ответить? Когда последний раз индеец был президентом США? Было такое? Может, пора бойкот устроить Америке? Пока только дипломатический, конечно», — предлагает Сергей К.

Напомним, 7 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге о том, что представители американских властей не будут присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае, но данный дипломатический бойкот не затронет участия в соревнованиях американских атлетов.