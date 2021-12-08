Москва, , 21:43 — REGNUM Атомная подводная лодка (АПЛ) «Леопард» проекта 971 выйдет на испытания после ремонта и модернизации, сообщает 8 декабря ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра судоремонта «Звездочка» Сергея Маричева.

Подводная лодка «Леопард» ВМФ России

По его словам, модернизированная субмарина выйдет на морские испытания в 2022 году.

Об этом Маричев расказал в кулуарах ежегодного совещания глав предприятий Объединенной судостроительной корпорации.

Стоит отметить, что на данный момент на предприятиях Центра «Звездочка» находятся на модернизации пять атомных субмарин этого типа.

По утверждению агентства ТАСС, после модернизации многоцелевые атомные подлодки проекта 971 будут по прежнему нести на борту 40 торпед и ракет, но их арсенал и боевые возможности будут существенно расширены включением в него крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

Стоит отметить, что пусковые установки ракет «Калибр-ПЛ» разработаны как универсальные и также могут использоваться для пуска гиперзвуковых ракет «Циркон».

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