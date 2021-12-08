Турин, Италия, , 21:41 — REGNUM Противники строительства высокоскоростной железной дороги Турин — Лион в среду, 8 декабря, провели силовую акцию протеста на одном из участков строительства, передают местные СМИ.

Активисты использовали камни и петарды, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов — слезоточивый газ и водометы. Сообщается о ранении одного из полицейских.

Споры о реализации этого проекта продолжаются уже несколько лет. Сторонники проекта считают, что он улучшит логистическую ситуацию в стране. Противники — что он станет бессмысленным вложением огромных средств в условиях, когда в некоторых регионах страны отсутствует полноценное железнодорожное сообщение.