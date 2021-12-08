Москва, , 21:41 — REGNUM Минэкономразвития России пока не видит необходимости в дополнительных мерах поддержки экономики в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 8 декабря заявил журналистам глава ведомства Максим Решетников.

Максим Решетников Duma.gov.ru

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«Мы наблюдаем, мы, конечно, готовы, у нас все инструменты и механизмы развёрнуты, но пока какой-то острой ситуации, которая потребовала бы дополнительных мер поддержки сверх того, что уже делается, нет», — сказал она.

Глава Минэкономразвития также напомнил, что наканунепрезидент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам «выразился достаточно чётко, что пока худшие и самые тревожные опасения не имеют под собой фактической базы».

«Давайте для начала поймем, что такое «Омикрон», каковы его параметры, потому что, я так понимаю, пока оценки эпидемиологов очень разные», — заключил Решетников.