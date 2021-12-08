Москва, , 22:52 — REGNUM Между Казахстаном и Узбекистаном вряд ли можно ожидать тесной политической интеграции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

На казахско-узбекской встрече Akorda.kz

«Несмотря на то, что объединение и экономических, и политических позиций весьма выгодно для обоих государств, возникает вопрос, касающийся эффективности подобного объединения. Именно его эффективность и вызывает большие сомнения. Элиты обеих стран слишком по-разному смотрят на вопросы и внешней политики, и внутренней политики, да и, собственно, на то, какие сверхзадачи можно решить в рамках этого гипотетического межгосударственного тандема. Обе стороны, и, в первую очередь, Узбекистан, рассматривают подобного рода «дружбу» как союз для решения практических вопросов. И разница в подходах двух сторон не приведёт к слишком тесной и глубокой интеграции. Потому что те вещи, которые касаются материальных интересов национальных элит, будут трудносогласуемы. Как это и происходит сейчас со всеми остальными государствами региона», — сказал эксперт.

По тем направлениям, которые не будут вызывать разночтений и которые будут вызывать увеличение экономического потенциала и той, и другой стороны в равной мере, больших и серьёзных проблем, скорее всего, не будет, отметил эксперт. Но Грозин сомневается в том, что будет возможно создание каких-то эффективных межгосударственных механизмов и наднациональных структур, так как обе стороны считают в настоящем или будут считать в будущем именно себя ведущими державами в регионе. Дело, по мнению эксперта, не пойдёт дальше консультативных встреч и совместных комиссий.

Напомним, что 6 декабря в Нур-Султане было подписана Декларация о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном.