Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Не Россия может диктовать что-то США при помощи «Северного потока — 2», а напротив — США России. Об этом 8 декабря заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Defense One.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

Отметив, что Вашингтон тесно взаимодействует с Берлином по вопросу о СП-2, Салливан заявил, что этот газопровод является рычагом влияния США на российского президента Владимира Путина, «а не рычагом влияния Путина» за Запад.

Американский чиновник пояснил, что США могут создать угрозу для СП-2, шантажируя таким образом Москву, если российские войска «войдут на Украину».

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