Сочи, Краснодарский край, , 21:27 — REGNUM США придётся отказаться от политики санкций в силу меняющейся международной обстановки. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что любопытно, я как бы не вижу, как они могут выйти из этого витка. Хотя, конечно, им придётся это сделать. Просто придётся. В силу своеобразного развития ситуации», — заявил Путин.