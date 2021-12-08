Берлин, , 23:04 — REGNUM Речь идёт о купленном в 2015 году VW Caddy с дизельным двигателем. Вместо обновления программного обеспечения для устранения повреждений покупатель хотел купить новый автомобиль в качестве замены и подал в суд на свое представительство. Первоначально Высший региональный суд Брауншвейга отклонил иск, однако 8 декабря Федеральный суд признал решение и вернул дело в Брауншвейг. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

Для пострадавших покупателей дизельного топлива, которые все еще спорят со своим дилером о замене автомобиля, это означает, что автосалоны не могут просто ссылаться на более дешевое обновление программного обеспечения. Покупатели новых автомобилей имеют право на «полное, рациональное и профессиональное устранение дефекта» в течение двух лет.

Однако, если прейскурантная цена выше более чем на четверть, необходимо проверить дополнительную оплату покупателем. При этом владелец VW Caddy должен будет оплатить часть доплаты.

Районный суд высшей инстанции должен теперь рассмотреть вопрос о том, действительно ли новая модель намного дороже той, которая была куплена изначально. Бремя расследования здесь возлагается на продавца. Претензии покупателя не должны опровергаться, а продавец не должен уходить от своей ответственности.

По словам Volkswagen, из-за скандала с двигателем VW EA189 очень немногие покупатели спорят со своим автомобильным дилером. Количество судебных разбирательств по-прежнему невелико, но выражается двузначным числом.

Большинство пострадавших подали в суд на VW как производителя за систематический обман о возмещении ущерба.