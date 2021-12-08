Москва, , 21:19 — REGNUM Рост ипотечного кредитования в России может замедлиться после повышения процентных ставок кредитными организациями. Об этом говорится в опубликованном 8 декабря бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чём говорят тренды».

Аналитики ЦБ указывают, что в октябре рост ипотечного кредитования ускорился до 2,2% с 1,7% в сентябре. При этом отмечается, что рост ипотечного портфеля во многом определялся увеличением среднего размера кредита из-за роста цен на жильё.

«Ожидание его дальнейшего удорожания и роста ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой стимулируют повышенный спрос на кредитование в этом сегменте. Такая динамика скорее всего носит временный характер, и после повышения ставок рост ипотеки может затормозиться», — говорится в материале.

Напомним, ранее Банк России сообщил, что средний срок ипотеки в России в октябре увеличился на 4,1 месяца и достиг рекордного показателя в 250,9 месяца. При этом средняя ставка по ипотеке снижалась второй месяц подряд. В октябре она уменьшилась на 0,03 процентного пунктапо сравнению с сентябрём и составила7,7%.

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