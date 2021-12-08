Киншаса, 8 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева совершила визит в столицу Демократической Республику Конго город Киншаса. Это ее первая поездка на африканский континент с момента начала пандемии COVID-19. Георгиева пробудет в стране до 9 декабря. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Демократической Республики Конго

Глава МВФ сегодня провела встречу с президентом ДРК Феликсом Чисекеди, обсудив реализацию нового соглашения, достигнутого между МВФ и африканским государством. Стороны подписали его в июле текущего года после нескольких месяцев переговоров.

Договор сторон представляет собой трехлетний план, в соответствии с которым конголезские власти получат 1,5 млрд долларов в качестве кредита для преодоления последствий COVID-19. Платеж осуществляется в рамках т.н. «Расширенного кредитного магазина», который предоставляет финансовую помощь странам, имеющим проблемы с долгосрочным поддержанием платежного баланса.

Это первая принятая программа кредитования ДРК с 2012 года, когда МВФ прекратил финансирование центральноафриканского государства из-за опасений коррупции в местной горнодобывающей промышленности.

В Конго находятся крупнейшие залежи меди в Африке. Также страна является самым богатым в мире источником кобальта, который используется в аккумуляторах для электромобилей. Возросшие цены на оба полезных ископаемых увеличили национальный резерв страны, который составлял в 2020 году всего 709 млн долларов.