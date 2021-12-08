8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение Киевского апелляционного суда, который разрешил задержать бывшего прокурора Крыма и нынешнего посла России в Кабо-Верде.

Тимур Кондратьев, , 22:56 — REGNUM Информация о том, что Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство украинского прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма и нынешнего посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Наталья Поклонская Kremlin.ru

»Как там с вызовом на допрос на Украину министра обороны России Сергея Шойгу? За то, что он приехал, какие к нему санкции будут? Похитят, арестуют? Клоуны выступают уже просто так, от нечего делать. А ещё политиками себя называют», — написал Василий Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что данный судебный процесс выглядит как привет из прошлого, потому что события, которые привели к возвращению Крыма в состав России, были восемь лет назад, и киевская власть могла бы уже десять раз потребовать задержать Поклонскую.

«А сколько лет они дело это расследовали? Восемь? Наверное, так тщательно факты собирали, что во времени потерялись. Украина, ау! Про Поклонскую в России-то уже значительная часть населения подзабыла, а вы всё о ней чешетесь. Жалкое это зрелище», — указывает Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинским властям придётся очень сильно постараться, чтобы добраться до российского посла в Кабо-Верде. Либо им придётся плыть на лодке до островного государства и тайно похитить Поклонскую, либо убедить Интерпол в том, что она преступница.

«Ой, а как они её задерживать собрались? Она же на острове в Атлантическом океане! Похитят?» — интересуется Вячеслав С.

«А что, если они её через Интерпол в розыск объявят и задержат, где она там послом сейчас работает?» — задаётся вопросом Капитан С.

Часть людей полагает, что Интерпол в ответ на требование задержать Поклонскую даст Киеву от ворот поворот, потому что это попросту невозможно из-за её дипломатического статуса.

«Смешно. Посол страны обладает дипломатическим иммунитетом, тем более верительные грамоты приняты. Украина никогда и не планирует арестовывать Поклонскую, никто им этого не даст», — уверен Валентин Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина может совершить какую-нибудь безумную провокацию, которая будет угрожать жизни и здоровью российского дипломата.

Правосудие. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ребятки, а вы забыли о том, как нашего посла Карлова в Турции убили? Опасаюсь, что всё может быть, если речь идёт о фанатиках, желающих крови», — отмечает Радмила К.

Нашлись и те, кто убеждены, что Киев трухнёт задерживать Поклонскую, даже если бы она прилетела в украинскую столицу.

«Вся эта глупая кухня — для внутреннего украинского потребителя. Любая попытка захватить лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом, приведёт к непропорциональному ответу. Это даже не красная линия, а здоровенная красная канава, в которой и притопят всех украинских деятелей, отдавших приказ. А все кураторы будут безучастно стоять, поскольку захвата дипломата, инициированного государством, в истории не бывало. Да и не будет, разве что в розовых клоунских мечтах», — поделился своим мнением Мамин С.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 7 декабря пресс-служба Киевского апелляционного суда сообщила о том, что орган удовлетворил ходатайство украинского прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма и нынешнего посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене.