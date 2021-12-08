Женева, Швейцария, , 21:11 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказать серьёзное влияние на ход пандемии COVID-19. Об этом заявил на брифинге 8 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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«Некоторые особенности варианта «Омикрон», включая его глобальное распространение и множественные мутации, предполагают, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии», — сказал он.

Вместе с тем глава ВОЗ отметил, что в настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние, так как в распоряжении специалистов пока ещё находится ограниченный объём данных по новому варианту вируса.

Напомним, ранее сегодня в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в Европе уже к началу 2022 года.

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