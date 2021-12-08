Сыктывкар, , 21:08 — REGNUM Госсовет Коми рассмотрит на февральской сессии проект закона об установлении льготных тарифов на электроэнергию. Согласно документу, действовать сниженные тарифы будут в ограниченном перечне населенных пунктов — тех, которые технологически не связаны с Единой энергетической системой России, пишет БНК.

Электроэнергия Kate Ter Haar

«В январе этого года часть территории Коми была отнесена к неценовой зоне оптового рынка энергии. Это касается населенных пунктов, технологически не связанных с Единой энергетической системой России — электроснабжение потребителей происходит там за счет дизельных электростанций. С 1 января 2022 года для потребителей таких территорий надо установить тарифы на экономически обоснованном уровне в размере 43,57 рубля за киловатт в час (с учетом НДС), хотя сейчас тарифы — 3,56 рубля за киловатт-час для населения и 7,23 рубля для других потребителей», — отмечает издание.

Законопроект должен нивелировать рост платы населения.

Как сообщало ИА REGNUM, тарифы на электроэнергию для населения России являются одними из самых низких в мире.