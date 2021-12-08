София, , 21:07 — REGNUM Официальная София объявила о выделении около 10 миллионов левов ($6 млн) на развитие научной инфраструктуры Болгарии. Об этом 8 декабря пишет софийская газета «Факты».

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Соответствующее решение было принято 8 декабря на заседании служебного правительства Болгарии. Согласно официальной информации, указанные средства будут использованы на модернизацию оборудования в высших учебных заведениях, спонсирование новых лабораторных проектов, развитие биомедицинских и прикладных исследований, а также премии ученым.

«Наша задача — вывести болгарскую науку на принципиально новый уровень», — говорится в правительственном документе.

Как ожидается, в ближайшее время действующее правительство Болгарии рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании крупных научно-исследовательских институтов и университетских больниц страны. Размеры бюджета новой программы не разглашаются.

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