Оттава, 8 декабря, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Ещё одна страна присоединилась к США в вопросе дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Решение не посылать на Игры официальных лиц принято в Канаде, сообщил 8 декабря канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Martin Abegglen Бойкот

Трюдо «Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Параолимпийские игры в Пекин нынешней зимой».

При этом, добавил глава канадского правительства, спортсмены из Канады в Пекин на Игры поедут.