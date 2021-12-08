Милан, Италия, 8 декабря, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Власти Милана в среду, 8 декабря, в связи с возникновением экстремальных погодных условий создан оперативный штаб.

Steffen Schmitz Милан

По данным метеорологов, в регионе продолжится снегопад, при этом усилится ветер. Специалисты предполагают, что выпадет до 5 см снега. Дороги будут посыпать солью.

Члены оперативного штаба, помимо дорог, будут также отслеживать состояние тротуаров, работу общественного транспорта, школ и больниц.