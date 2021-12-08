Киев, 8 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Британия выделит ещё один миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил 8 декабря украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По словам Зеленского, такое решение принято по итогам его переговоров с премьер-министром Великобритании БорисомДжонсоном, прошедших в «прошлом году».

«Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. После моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиарда фунтов», — написал Зеленский.

При этом глава МИД Украины Кулеба уже сообщил, что новая подачка будет потрачена на «проекты в сферах инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики».