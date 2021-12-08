Рим, 8 декабря, 2021, 20:46 — ИА Регнум. По данным за 2019 год, чуть более 15% ВВП Италии было направлено на пенсионное обеспечение граждан, сообщили эксперты Европейской организации по сотрудничеству и экономическому развитию в среду, 8 декабря.

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В Италии «рано» (не позднее 67 лет) выходят на пенсию и получают от государства «сравнительно много», объяснили эксперты. Будущее, по мнению брюссельских аналитиков, за повышением пенсионного возраста — вероятно, до 71 года.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правоконсервативной «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).