Ксаверий де Местр, , 22:56 — REGNUM



Порядка 4,2 млн американцев уволились с работы в октябре на фоне восстановления рынка труда после пандемии коронавируса, сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование федерального бюро статистики труда США. При этом 28% рабочей силы составили те граждане, кто оставил старого работадателя в поисках лучшей вакансии. В то же время осенью американский рынок предложил 11 млн вакансий, что лишь на несколько позиций меньше июльского рекорда.

В сентября 4,4 млн американцев уволились с работы, что также стало рекордом. Работники решили воспользоваться ростом новых предложений на рынке труда по всей стране. Августовские показатели, 4,3 млн, также стали рекордными для своего времени. Для сравнения, в феврале 2020 года перед началом пандемии только 2,3% сотрудников ушли с работы.

Столь высокий показатель добровольных увольнений отражает тот факт, что в Штатах настал самый благоприятный климат для кадров за последние десятилетия, потому что у них появился шанс выбирать между огромным числом предложений на фоне того, как работодатели предлагают щедрые зарплаты.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Короче говоря, конкуренция работает. Некоторые компании продолжают повышать зарплату, чтобы отнять доступную рабочую силу у других работодателей. Рядом со мной есть работа, за которую два года назад платили $12, а сейчас $20. И я только что услышал, что другая компания сейчас поднимает зарплату до $22, нанимая сотрудников начального уровня. Но придет инфляция и в какой-то момент люди, зарабатывающие $40, $60 и более в час, потеряют позиции», — пишет Chainsaw.

«Во многих отраслях единственный способ добиться значительного повышения заработной платы — это уволиться и работать в другом месте», — указывает Lordmot2018.

«Насколько я знаю, США — единственная страна, которая практикует «обратный социализм». Предприятие платит ужасные зарплаты и имеет плохие, завышенные льготы, поэтому сотрудников поощряют обращаться за государственной помощью. Другими словами, налогоплательщик субсидирует прибыль корпорации. И, конечно, правительства предоставляют бизнесу огромные льготы для переезда в определенные места. Я годами не заходил в Walmart, но куча моих денег каждый год попадает в их годовой отчет. Мы снижаем экологические стандарты в интересах бизнеса. Допустим, у меня огромная свиноферма. Мне приходится утилизировать большое количество свиных экскрементов. При жестком регулировании это означает, что у меня высокие расходы. Это нормально, потому что за эти нормы платят только те, кто покупает свинину. Но если я смогу добиться снижения стандартов, то, когда случится большая катастрофа, все (даже веганы) будут платить за мою ферму. И всегда есть бухгалтерские уловки, чтобы скрыть доход таких компаний», — размышляет andy.

«Я думаю, что это время, когда люди пересмотрят взгляд на жизнь. Наше поколение страдает от передозировки шумихи. Мировая экономика пересматривает себя. Некоторые люди устали жить во лжи, а другие злятся, что ложь больше не работает», — отмечает Custis_Lightfoot.

«Я слышал, что компания, которая уволила 900 сотрудников за последнюю неделю, теперь теряет остальных работников. Надежда генерального директора заставить оставшихся сотрудников работать вдвое больше за ту же зарплату провалилась», — рассказывает Papa_zed.

«Заработная плата не успевает за стоимостью жизни. Я планирую уволиться со своей основной низкооплачиваемой работы через 14 месяцев. У меня есть «хорошие льготы», но зарплата слишком низкая даже при ежегодном однозначном процентном увеличении зарплаты. Мне приходится работать на второй работе в качестве независимого подрядчика (и так уже 4 года), чтобы просто поддерживать базовый уровень жизни. Мой план — найти ОДНУ работу, которая будет платить по счетам. Так что считайте, что я тоже участвую в Великой отставке!» — делится MichiganMa.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

«Я уволился с работы в рекламе в сентябре. Моя бывшая (дешевая) компания владеет 200 телестанциями. Когда реклама рухнула из-за пандемии, они сказали нам жить на наши сбережения. В один месяц, после вычета расходов на медицинскую страховку и других расходов, моя зарплата за 30 дней составила $11,34. Да, это абсолютно незаконно в штате Нью-Йорк. Но компании было все равно. Теперь я счастливый фрилансер», — комментирует Terrier2.

«Рабочим давно пора понять, что они обладают большей властью, чем капитал», — подчеркивает Papa_Zed.

Как сообщало ИА REGNUM, в США значительно замедлилось повышение уровня занятости, однако уровень безработицы упал до 21-месячного минимума и составил 4,2%. Это указывает на то, что рынок труда становится теснее.

Снижение уровня безработицы, о котором 3 декабря сообщило министерство труда, произошло, несмотря на то, что работу нашли 594 тыс. человек. Это самый большой показатель за последние 13 месяцев. Кадры стали уделять работе больше времени, что повысило совокупную зарплату. А это, отмечает издание, в свою очередь должно способствовать росту потребительских расходов.

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 210 тыс. Это самый минимальный показатель с декабря 2020 года. При этом в сентябре и октябре рынок США создал на 82 тыс. больше рабочих мест, чем первоначально сообщалось. Тем не менее сейчас занятость остается ниже на 3,9 млн рабочих мест по сравнению с пиком декабря 2020 года.