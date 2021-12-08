София, , 20:40 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило выделение из государственного бюджета страны 115 миллионов левов ($66 млн) на уплату взноса Софии в казну Европейского союза. Об этом 8 декабря сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, соответствующие средства поступят на единый счет ЕС в течение ближайших нескольких дней.

«Таким образом, Болгария не только выполнит взятые на себя в 2021 году финансовые обязательства перед Брюсселем, но и в очередной раз заявит о себе, как о стабильном партнере в рамках объединенной Европы», — говорится в документе болгарского правительства.

Подобное решение вызвало протест представителей общественных движений Болгарии. По мнению активистов, указанную сумму необходимо было направить на дополнительные социальные выплаты малоимущим болгарам.

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