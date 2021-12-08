Рим, , 20:38 — REGNUM 7 декабря сотрудники правоохранительных органов Италии выписали более 4000 штрафов нарушителям эпидемиологических норм, сообщили в МВД в среду, 8 декабря.

Полиция Италии

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В сравнении с данными за 6 декабря (день, когда были ужесточены нормы) число штрафов увеличилось на треть.

При этом сократилось (до 611) число оштрафованных за пребывание в неположенном общественном пространстве, но выросло в полтора раза (до 3500) число граждан без масок в общественных местах.

По данным на 8 декабря, в Италии умерли 134 472 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 86 (днем ранее — на 99). Число подтвержденных носителей выросло на 17 959 (днем ранее — на 15 756). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 152 264 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 249 214 человек (на 8320 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллиона человек (более 76% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).