Веллингтон, , 20:38 — REGNUM Участница новозеландской инди-поп группы The Naked and Famous Алиса Хаялит выпустила свой первый сольный сингл. Об этом информирует The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Новая песня под названием «High Fidelity» вышла после того, как исполнительница в октябре анонсировала, что начнет также писать песни в качестве сольной певицы. Новый релиз вышел вместе с музыкальным клипом, снятым режиссером Джейсоном Лестером.

Песня, спродюсированная Саймоном Оскрофтом, является первой из ее нового сольного мини-альбома, который Хаялит описала как «мечтательный, капризный и романтичный, через красочный винтажный объектив».