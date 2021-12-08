Москва, 8 декабря, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Модераторы видеохостинга YouTube заблокировали канал актрисы Марии Шукшиной. Об этом артистка сообщила 8 декабря в своём телеграм-канале.

Скриншот видео в YouTube Мария Шукшина

«И, да, ютуб снёс мой канал», — написала Шукшина. По данным ТАСС, такое решение представители видеохостинга приняли из-за «распространения недостоверной информации о коронавирусе».

ИА REGNUM напоминает, что Мария Шукшина активно выступает против массовой принудительной вакцинации жителей России. «…мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации», — объясняла она в своём Insagram-аккаунте.