Москва, , 20:57 — REGNUM Несмотря на усиление влияния Узбекистана и ослабление позиций Казахстана, обе страны совершенно не заинтересованы во взаимной конфронтации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

На казахско-узбекской встрече Akorda.kz

«Пандемийный и будущий постпандемийный период будет проходить на фоне расширения влияния Узбекистана на ближайших соседей. Расширение этого регионального влияния может проходить на фоне сужения казахского влияния, которое было наработано раньше. Но, в любом случае, и казахи, и узбеки не заинтересованы в том, чтобы доводить дело до конфликта, до конфронтации, до конкуренции. Поэтому итоги этой встречи Касыма-Жомата Токаева и Шавката Мирзиёева видятся как раз стремлением обеих сторон избежать такого негативного сценария и заключить некое джентльменское соглашение, с помощью которого будут решать региональные вопросы», — сказал эксперт.

К числу подобных вопросов эксперт отнёс создание транспортных коридоров, решение проблемы обеспечения водой, обеспечение безопасности в связи с событиями в Афганистане.

Напомним, что 6 декабря в Нур-Султане была подписана Декларация о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном.