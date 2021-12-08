Москва, , 20:35 — REGNUM «Объединенная судостроительная корпорация» разработает новый технический проект перспективного атомного эсминца «Лидер», сообщает 8 декабря «Интерфакс» со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

День ВМФ России в Кронштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, предыдущие варианты этого проекта может быть изменен по пожеланиям военных.

«У нас есть понимание, что хотят военные», — сказал Рахманов. При этом он пояснил, что вопрос о сроках подписания контракта с Минобороны РФ на атомные эсминцы будет решаться позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава ОСК рассказал, что корпорация подготовила несколько вариантов в рамках разработки проекта перспективного атомного эсминца «Лидер», и все они направляются в Минобороны России.

Напомним, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов отмечал, что атомные эсминцы типа «Лидер» должны быть ударными кораблями и оснащены управляемым ракетным оружием.

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